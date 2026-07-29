Уряд додатково виділить 70 млн грн на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах

Роботи мають бути завершені в найкоротші терміни.

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Кабінет міністрів виділить додатково 70 млн грн з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Уряд виділить додатково 70 млн грн з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Роботи мають бути завершені в найкоротші терміни", - написав він.

Прем'єр зазначив, що обговорив із керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами питання встановлення додаткових мобільних укриттів, там де це найбільш необхідно.