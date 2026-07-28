Карнаух: ДПС працює над тим, щоб більше громад запровадили туристичний збір

За словами очільниці, це ті кошти, які йдуть на розвиток громад.

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Державна податкова служба України працює над тим, щоб більше громад запровадили туристичний збір.

Про це повідомили на сайті Державної податкової служби.

Як зазначила очільниця ДПС Леся Карнаух, туристичний збір, який ми сплачуємо, коли зупиняємося в готелях чи садибах - це ті кошти, які залишаються в громадах і йдуть на їх розвиток.

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«За підсумками І півріччя 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 174,9 млн грн туристичного збору. Зростання порівняно з минулим роком – 22,6 %. Загалом туристичний збір сплатили понад 6,1 тис. платників», – додала Леся Карнаух.

Вона наголосила, що потенціал надходжень від туристичного збору далеко не вичерпаний. Тому ДПС шукає нові механізми тісної взаємодії з місцевою владою та представниками туристичної галузі.

«Бо коли, за оцінками фахівців, 20-30 % ринку працює в «тіні» – це означає, що громади недоотримують кошти на реалізацію власних проєктів», – сказала очільниця ДПС.

Нещодавно ДПС розпочала пілотний проєкт з удосконалення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей.