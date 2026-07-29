​Зеленський: Питання Криму ще не повернулось на стіл переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання деокупації Криму наразі не є предметом переговорного процесу. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.
На запитання журналіста, чи повернулося питання Криму до порядку денного переговорів, Зеленський відповів: «На жаль, ні. Або поки що ні. Не знаю, подивимося».
Водночас президент наголосив, що Крим має принципове значення для України.
«Ця земля дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Але найголовніше – не втратити людей»", – сказав глава держави.
HANNITY: "Is Crimea back on the table?"— Fox News (@FoxNews) July 29, 2026
ZELENSKYY: "It's a pity not. Or not yet. But we'll see."
"The land is very important. It's our territory. It's our history."
"But the most important is not to lose people." pic.twitter.com/o2cquiU5cz
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