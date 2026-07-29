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​Зеленський: Питання Криму ще не повернулось на стіл переговорів

Президент України наголосив, що земля – важлива, проте головне – не втратити людей.

​Зеленський: Питання Криму ще не повернулось на стіл переговорів
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання деокупації Криму наразі не є предметом переговорного процесу. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

На запитання журналіста, чи повернулося питання Криму до порядку денного переговорів, Зеленський відповів: «На жаль, ні. Або поки що ні. Не знаю, подивимося».

Водночас президент наголосив, що Крим має принципове значення для України.

«Ця земля дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Але найголовніше – не втратити людей»", – сказав глава держави.

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