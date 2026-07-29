​Зеленський: Питання Криму ще не повернулось на стіл переговорів

Президент України наголосив, що земля – важлива, проте головне – не втратити людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання деокупації Криму наразі не є предметом переговорного процесу. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

На запитання журналіста, чи повернулося питання Криму до порядку денного переговорів, Зеленський відповів: «На жаль, ні. Або поки що ні. Не знаю, подивимося».

Водночас президент наголосив, що Крим має принципове значення для України.

«Ця земля дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Але найголовніше – не втратити людей»", – сказав глава держави.

HANNITY: "Is Crimea back on the table?"



ZELENSKYY: "It's a pity not. Or not yet. But we'll see."



"The land is very important. It's our territory. It's our history."



"But the most important is not to lose people." pic.twitter.com/o2cquiU5cz — Fox News (@FoxNews) July 29, 2026