В МЗС Ірану заявили, що Україна має відшкодувати збитки за затоплене судно

Очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі після розмови із в. о. міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою заявив, що Україна має відшкодувати збитки за затоплене торгове судно в Каспійському морі.

Про це він написав в соцмережі Х.

"Міністр закордонних справ України запевнив, що напад на іранський корабель був ненавмисним, і Україна не прагне ескалації. Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним. Має бути відшкодування збитків", - йдеться в дописі.

Контекст

25 липня СБУ повідомила про ураження у Каспійському морі російського ракетного катера, а також двох суден, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

Після цього МЗС Ірану засудило український удар і заявило, що Тегеран залишає за собою право захищати свої «національні інтереси та безпеку». Згодом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі та голова парламентської комісії з національної безпеки Ібрагім Азізі також виступили з погрозами на адресу України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зателефонував іранському колезі Сейєду Аббасу Арагчі для «відвертої розмови». За словами Сибіги, всі дії України «спрямовані лише на захист нашої країни від російської агресії й ніколи не мали на меті завдати шкоди цивільним суднам чи людям».