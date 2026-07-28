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Зеленський у США зустрівся з командою однієї з найсильніших оборонних компаній та обговорив співпрацю

Компанія Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.

Зеленський у США зустрівся з командою однієї з найсильніших оборонних компаній та обговорив співпрацю

Володимир Зеленський, в рамках візиту до США, зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin. Саме це підприємство виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.

 Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

Як розповів Зеленський, обговорили ще більший розвиток співпраці – спільне виробництво та обмін технологіями.

" Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot'ів та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів", - заявив президент.

  • 28 липня український президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів
  • Зеленський провів закриту зустріч з Трампом в Овальному кабінет. Президенти України і США обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти», а також дипломатичний процес. 
  • В планах глави держави - прощання із сенатором Ліндсі Гремом. 
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