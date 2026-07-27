«Телебачення Торонто»: Янукович живе в Сочі і подорожує під дівочим прізвищем його матері

Колишній президент Віктор Янукович оселився в Сочі і подорожує під чужим прізвищем, з'ясувало «Телебачення Торонто». На слід експрезидента вийшли завдяки його охоронцям, які працювали в Управлінні державної охорони і переїхали до Росії слідом за їхнім шефом.

Ці 15 охоронців після втечі з України влаштувалися до Федеральної служби Росії. Вони супроводжували коханку Януковича Любов Полєжай та її доньку, які живуть у Сочі.

За інформацією журналістів, оселилися жінки в комплексі «Благодать», яку місцеві називають дачею Януковича. Земля під резиденцією оформлена на пов'язані з експрезидентом України компанії.

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На компанію «София» записана ділянка на 123,7 тисяч квадратних метрів, що належала Інституту курортології. Будівництво там ще не почали.

На Любов Полєжай (Садикову) записано понад 300 га землі. Загалом Садикова за роки в Росії отримала у власність понад 370 га землі в Сочі, понад 2400 квадратних метрів нерухомості. Також вона отримувала великі доходи та відкрила бізнес.

25-річна донька Полєжай має оформлену на неї квартиру в Москві за $2,7 млн та квартиру в Сочі. Супроводжує її в перельотах охоронець Сєргєй Дєєв – один з тих, хто втік з України.

Віктор Янукович під власним ім'ям з Полєжай не подорожував, але журналісти з'ясували, що її постійним супутником, крім охоронців, був чоловік на ім'я Олег Леонов. Його дата народження повністю збігається з датою народження Януковича. Леонова – дівоче прізвище його матері.

Людмила Янукович, дружина Віктора Януковича, живе під дівочим прізвищем Настенко. З цього року номер телефону зазначений в реєстрі як той, що належить померлій людині. Інших підтверджень смерті Людмили Янукович не знайшли.

Син Людмили і Віктора, Олександр Янукович, живе під прізвищем Соколов.