Зеленський під час візиту до Великої Британії зустрівся з українськими та британськими моряками

Володимир Зеленський, під час свого візиту до Великої Британії, зустрівся з українськими та британськими моряками, які завершили спільні багатонаціональні навчання Sea Breeze.
Про це президент України повідомив у дописі на своїй сторінці в Telegram.
"Дуже важливо, що наші підрозділи показали хороший рівень підготовки у морському розмінуванні. Наша держава все більше зближується з країнами НАТО, і, безперечно, наші ВМС та Збройні Сили загалом своїми знаннями та вміннями додають нашій спільній безпеці у Європі", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував українським воїнам за службу й професіоналізм, а також висловив подяку Великій Британії та партнерам за підтримку.
- Президент Володимир Зеленський 27 липня прибув до Великої Британії. У дописі в Telegram президент зазначив, що за роки повномасштабної війни Україна і Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію. Ключовим пріоритетом зараз є ППО, безпека на морі і спільні оборонні виробництва.