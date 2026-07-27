Зеленський під час візиту до Великої Британії зустрівся з українськими та британськими моряками

Володимир Зеленський, під час свого візиту до Великої Британії, зустрівся з українськими та британськими моряками, які завершили спільні багатонаціональні навчання Sea Breeze.

Про це президент України повідомив у дописі на своїй сторінці в Telegram.

"Дуже важливо, що наші підрозділи показали хороший рівень підготовки у морському розмінуванні. Наша держава все більше зближується з країнами НАТО, і, безперечно, наші ВМС та Збройні Сили загалом своїми знаннями та вміннями додають нашій спільній безпеці у Європі", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував українським воїнам за службу й професіоналізм, а також висловив подяку Великій Британії та партнерам за підтримку.