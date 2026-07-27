В ООН заявили про понад 170 загиблих цивільних в Україні від початку липня

Від початку липня внаслідок російських атак в Україні загинули понад 170 цивільних, ще 1028 людей зазнали поранень.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила очільниця Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото, пише "Укрінформ".

За її словами, російські удари вражають житлові будинки, дитячі майданчики, автозаправні станції, ринки та логістичні склади. Особливо інтенсивних обстрілів зазнає Київ, де лише у липні загинули щонайменше 56 цивільних, ще 232 людини отримали поранення.

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Кайоко Гото також повідомила про щоденні атаки на прифронтові громади Донецької, Харківської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей із застосуванням керованих авіабомб.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії підтверджено загибель щонайменше 16 141 цивільної особи, серед яких 803 дитини. Поранення дістали 48 613 людей, у тому числі 2960 дітей. Представниця ООН також згадала про жертви серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України.

"Ці атаки є неприйнятними, нічим не виправданими й мають бути негайно припинені. ООН незмінно й однозначно засуджує такі напади, де б вони не відбувалися", – наголосила Гото.

Окрему увагу вона приділила ситуації в Чорному морі. За її словами, нова хвиля російських атак на порти та цивільні торговельні судна створює серйозну загрозу глобальній продовольчій безпеці. Під ударами регулярно опиняються порти Одеси, Чорноморська, Південного, Ізмаїла та Миколаєва.

Лише цього місяця зафіксовано понад шість атак на цивільні судна, внаслідок яких загинули або були поранені 44 члени екіпажів.

За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), від початку місяця світові ціни на пшеницю зросли на 20% і досягли найвищого рівня з березня 2024 року.

Кайоко Гото також висловила занепокоєння ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. Вона нагадала, що 15 липня МАГАТЕ повідомило про 22-гу повну втрату зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку повномасштабної війни, причому десять таких випадків сталися лише за останні три місяці.

Представниця ООН закликала сторони відновити дипломатичні зусилля для деескалації конфлікту.

"Ми не повинні допустити продовження цієї небезпечної спіралі ескалації. Ми закликаємо всіх причетних відновити діалог і всеохопні переговори, спрямовані на деескалацію та досягнення негайного, повного й безумовного припинення вогню", – заявила Гото.

За її словами, припинення вогню має стати важливим кроком на шляху до справедливого, тривалого та всеосяжного миру відповідно до Статуту ООН, норм міжнародного права та чинних резолюцій.