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Ворог вдарив по громадському транспорту Запоріжжя, є поранені

Медики надають допомогу пораненим.

Ворог вдарив по громадському транспорту Запоріжжя, є поранені
Фото: Іван Федоров

Російські війська знову атакували Зпоріжжя. Під обстріл потрапив громадський транспорт міста.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав удару по громадському транспорту Запоріжжя... Кількість постраждалих, внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, збільшилась до 7", – ідеться у повідомленні. 

Медики надають всім необхідну допомогу.

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