Ворог вдарив по громадському транспорту Запоріжжя, є поранені

"Ворог завдав удару по громадському транспорту Запоріжжя... Кількість постраждалих, внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, збільшилась до 7", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські війська знову атакували Зпоріжжя. Під обстріл потрапив громадський транспорт міста.

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