Ворог атакував Балаклію. Загинула людина, ще четверо поранені

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Російська армія вдень 27 липня атакувала Балаклію Харківської області. Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Їм надають медичну допомогу. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Всі профільні служби працюють в посиленому режимі», – сказав він.

Балаклія – місто в Ізюмському районі, що на початку повномасштабної війни перебувало в окупації. Місто звільнили в вересні 2022 року.

Балаклія часто зазнає ворожих ударів, як і інші населені пункти Харківської області. Два дні тому ворог завдав по ній ракетного удару. Двоє людей отримали поранення.