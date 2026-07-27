У ГУР встановили, які російські військові вдарили вчора по супермаркету у Чернігові

Йдеться про окрему бригаду безпілотної авіації “ГРОМ “Каскад”, яка діє у структурі військово-космічних сил армії держави-агресора.

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Наслідки удару росіян по супермаркету у Чернігові

Учорашній удар по супермаркету АТБ в Чернігові скоїли окупанти зі складу бригади “ГРОМ “Каскад”. Про це повідомили у ГУР Міноборони.

У неділю о 16:12 Росія вдарила по продуктовому супермаркету реактивним безпілотником “Герань 4”.

Унаслідок цілеспрямованого терористичного удару росіян по цивільному об’єкту загинули двоє українців, зокрема 10-річна дитина. Ще 25 людей зазнали поранень, серед них – троє дітей.

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ГУР МО встановило, що удар дроном по чернігівському супермаркету здійснили російські військові зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації “ГРОМ “Каскад”. Воєнні злочинці запустили безпілотник, який був обладнаний відеокамерою, із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області. Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває.

Окрема бригада безпілотної авіації “ГРОМ “Каскад” діє у структурі військово-космічних сил армії держави-агресора Росії та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об’єктах.

У розвідці додають, що “Каскад” має репутацію підрозділу для так званої “елітної” касти росіян – зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів та регіональних “князьків”. Так звані “привілейовані” мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус “учасника” війни проти України.

Торік ГУР розкрило особу командира цієї бригади – воєнного злочинця Руслана Миколайовича Неґруба.