На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

У ГУР встановили, які російські військові вдарили вчора по супермаркету у Чернігові

Йдеться про окрему бригаду безпілотної авіації “ГРОМ “Каскад”, яка діє у структурі військово-космічних сил армії держави-агресора.

У ГУР встановили, які російські військові вдарили вчора по супермаркету у Чернігові
Наслідки удару росіян по супермаркету у Чернігові

Учорашній удар по супермаркету АТБ в Чернігові скоїли окупанти зі складу бригади “ГРОМ “Каскад”. Про це повідомили у ГУР Міноборони.

У неділю о 16:12 Росія вдарила по продуктовому супермаркету реактивним безпілотником “Герань 4”. 

Унаслідок цілеспрямованого терористичного удару росіян по цивільному об’єкту загинули двоє українців, зокрема 10-річна дитина. Ще 25 людей зазнали поранень, серед них – троє дітей. 

Реклама

ГУР МО встановило, що удар дроном по чернігівському супермаркету здійснили російські військові зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації “ГРОМ “Каскад”. Воєнні злочинці запустили безпілотник, який був обладнаний відеокамерою, із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області. Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває. 

Окрема бригада безпілотної авіації “ГРОМ “Каскад” діє у структурі військово-космічних сил армії держави-агресора Росії та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об’єктах. 

У розвідці додають, що “Каскад” має репутацію підрозділу для так званої “елітної” касти росіян – зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів та регіональних “князьків”. Так звані “привілейовані” мають можливість укласти короткостроковий кількамісячний контракт і, не наближаючись до зони бойових дій, отримати статус “учасника” війни проти України. 

Торік ГУР розкрило особу командира цієї бригади – воєнного злочинця Руслана Миколайовича Неґруба

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies