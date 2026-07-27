Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві отримала підозру викладачка університету, яка пропонувала зробити військовозобов'язаного студентом за "10 кг смородини"

Затримали її одразу після одержання $10 000. 

У Києві отримала підозру викладачка університету, яка пропонувала зробити військовозобов'язаного студентом за "10 кг смородини"
Фото: Прокуратура Києва

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру доценту одного зі столичних університетів.

Про це повідомила міська прокуратура. 

Встановлено, що підозрювана – викладачка університету, за гроші обіцяла домовитись про вступ чоловіка до коледжу при університеті, аби той отримав відстрочку від служби. За 10 000$ чоловіки мав фіктивно вчитися на менеджера технологій. При цьому в цю суму була включена допомога зі здачею усіх сесій. Додатково заплатити доведеться лише 35 000 грн за рік навчання. 

Реклама

Загалом статус студента, зі слів підозрюваної, дозволить чоловіку отримати відстрочку на наступні три роки – саме стільки триватиме його навчання.

"Під час особистої зустрічі жінка пояснила порядок оформлення документів та завуальовано називала гроші, які хоче отримати за свої послуги - «10 кілограмів смородини»", - зазначили в прокуратурі. 

Фото: Прокуратура Києва

Затримали її одразу після одержання неправомірної вигоди. Жінці повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies