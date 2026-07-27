За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру доценту одного зі столичних університетів.

Про це повідомила міська прокуратура.

Встановлено, що підозрювана – викладачка університету, за гроші обіцяла домовитись про вступ чоловіка до коледжу при університеті, аби той отримав відстрочку від служби. За 10 000$ чоловіки мав фіктивно вчитися на менеджера технологій. При цьому в цю суму була включена допомога зі здачею усіх сесій. Додатково заплатити доведеться лише 35 000 грн за рік навчання.

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Загалом статус студента, зі слів підозрюваної, дозволить чоловіку отримати відстрочку на наступні три роки – саме стільки триватиме його навчання.

"Під час особистої зустрічі жінка пояснила порядок оформлення документів та завуальовано називала гроші, які хоче отримати за свої послуги - «10 кілограмів смородини»", - зазначили в прокуратурі.

Фото: Прокуратура Києва

Затримали її одразу після одержання неправомірної вигоди. Жінці повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.