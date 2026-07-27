Росіяни вдарили дроном по Сумах, є постраждалий

Він перебував на вулиці поблизу місця влучання. Потерпілий у задовільному стані доставлений до лікарні.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

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