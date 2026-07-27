Росіяни вдарили дроном по Сумах, є постраждалий

Росіяни обстріляли складське приміщення у Ковпаківському районі Сум.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Армія окупантів вдарила по місту реактивним безпілотником типу “Шахед”.
Поранення внаслідок удару отримав 72-річний чоловік.
Він перебував на вулиці поблизу місця влучання. Потерпілий у задовільному стані доставлений до лікарні.
- Упродовж минулої доби російські війська 129 разів атакували 34 населені пункти Сумщини. Поранені девʼятеро людей, зокрема 15-річна дівчина.
- Уночі 25 липня російські війська атакували реактивним БпЛА поштове відділення у Сумах. Загинули та поранені цивільні.