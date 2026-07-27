Померла жінка, яка постраждала під час атаки РФ на Херсон 20 липня

Сьогодні в лікарні померла 47-річна херсонка, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника 20 липня.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Атака сталася близько 13:40 в Корабельному районі.
Жінка під час удару була на своєму робочому місці – вона працювала продавчинею і саме обслуговувала покупця, коли окупант скерував безпілотник на припаркове поруч з магазином авто.
Лікарі протягом тижня боролися за життя потерпілої, але отримані травми виявилися смертельними.
- Унаслідок атак РФ на Херсон сьогодні постраждали двоє чоловіків. Армія окупантів атакувала Центральний та Дніпровський райони міста.