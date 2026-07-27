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Померла жінка, яка постраждала під час атаки РФ на Херсон 20 липня

Під час удару вона була на своєму робочому місці у крамниці.

Померла жінка, яка постраждала під час атаки РФ на Херсон 20 липня
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні в лікарні померла 47-річна херсонка, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника 20 липня.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Атака сталася близько 13:40 в Корабельному районі.

Жінка під час удару була на своєму робочому місці – вона працювала продавчинею і саме обслуговувала покупця, коли окупант скерував безпілотник на припаркове поруч з магазином авто.

Лікарі протягом тижня боролися за життя потерпілої, але отримані травми виявилися смертельними.

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