Померла жінка, яка постраждала під час атаки РФ на Херсон 20 липня

Під час удару вона була на своєму робочому місці у крамниці.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні в лікарні померла 47-річна херсонка, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника 20 липня.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Атака сталася близько 13:40 в Корабельному районі.

Жінка під час удару була на своєму робочому місці – вона працювала продавчинею і саме обслуговувала покупця, коли окупант скерував безпілотник на припаркове поруч з магазином авто.

Лікарі протягом тижня боролися за життя потерпілої, але отримані травми виявилися смертельними.