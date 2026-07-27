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Сили безпілотних систем уразили ще 18 електропідстанцій на окупованих територіях

14 електропідстанцій уражено у Криму.

Сили безпілотних систем уразили ще 18 електропідстанцій на окупованих територіях
Наслідки атаки у Криму
Фото: Telegram

Сили безпілотних систем ЗСУ в межах операції "Кримський рубильник off" уразили ще 18 електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях України, з яких 14 розташовані в Криму. 

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, протягом 25–27 липня українські безпілотники завдали ударів по 18 енергетичних вузлах: 14 – на території тимчасово окупованого Криму та ще чотирьох – на інших тимчасово окупованих територіях України.

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"+18 енерговузлів протягом 25–27 липня у Криму (14) та інших частинах ТОТ (4) відпрацьовано Птахами СБС", – зазначив Бровді.

Командувач також повідомив, що загалом із 1 по 27 липня Сили безпілотних систем уразили 154 енергетичні об'єкти.

Серед цілей у Криму – електропідстанція ПС 330 кВ "Сімферопольська" у Сімферополі, а також підстанція ПС 220 кВ "Бахчисарай", яка, за словами Бровді, була уражена двічі протягом 25–27 липня.

Крім того, під удари потрапили підстанції ПС 110 кВ "Лучова" (Муромське), "Капсель" (Судак), "Нива" (Нива), "Новоозерна" (Новоозерне), "Перевальне" (Перевальне), "Судак" (Судак), "Дозорне" (Дозорне), "Жайворонки" (Жайворонки), "Скворцове" (Скворцове), "Алушта" (Алушта), "Артек" (Гурзуф) та "Ближні Камиші" (Феодосія).

На інших тимчасово окупованих територіях були уражені електропідстанції в Гончарівці Луганської області, Тавричанці та Таврії Херсонської області, а також у Новому Світі Донецької області.

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