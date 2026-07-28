Завершився перший етап ексгумаційних робіт, які триватимуть до 7 серпня.

Фото: Зоряна Стельмах

28 липня в колишньому селі Острівки на Волині відбулася літургія за жертвами Волинської трагедії та прес-конференція за участю заступника президента польського Інституту національної пам’яті Кароля Полейовського та фахівців, які проводять ексгумаційні роботи.

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua

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Завершився перший етап ексгумаційних робіт у селі Воля Островецька, де українські та польські науковці шукали останки людей, які загинули у 1943 році.

Фото: Зоряна Стельмах

У місці масового поховання виявили останки 48 людей. Також археологи знайшли ґудзики, рештки одягу, залишки взуття, медальйон і римо-католицькі натільні хрести.

Фото: Зоряна Стельмах

«Я хотів би тут на цьому місці повторити заклик, який вже протягом тривалого часу знаходиться на сторінках Інституту Національної пам'яті, щоб родичі, родичі сімей з Острівка та Волі Островецької зверталися до Інституту Національної пам'яті та здавали генетичний матеріал, тому що наша мета - ідентифікація цих останків, які ми видобуваємо.

Ми хочемо повернути їм ім'я та прізвище, ми хочемо виконати цей обов'язок, який також лежить на нас як на спадкоємцях, тих, хто залишився тут.» , - заявив заступник президента польського Інституту національної памʼяті Кароль Полейовський.

Фото: Зоряна Стельмах заступник президента польського Інституту національної памʼяті Кароль Полейовський спілкується з журналістами

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Фото: Зоряна Стельмах

Він також подякував усім причетним з польської та української сторони в організації проведення ексгумацій.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах