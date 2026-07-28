Міносвіти назвало найпопулярніші виші і спеціальності, які обирають випускники цього року

Станом на 28 липня один вступник у середньому подав чотири заяви.

В Україні триває основний етап вступної кампанії - подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру. Станом на 28 липня вступники подали 805 822 заяви.

Про це повідомляє Міністерство освіти.

Зазначається, що кількість поданих заяв ще не відображає остаточного вибору вступників, адже одна людина може подати до десяти заяв, із них не більше ніж 5 - для участі в конкурсі на бюджетні місця.

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Наразі 2262 вступники з максимальними результатами основної сесії НМТ-2026 вже подали хоча б одну заяву на вступ. Серед таких вступників найбільш популярними стали такі напрями:

Філологія — 459 заяв;

Комп'ютерні науки — 384 заяви;

Економіка — 349 заяв;

Інженерія програмного забезпечення — 311 заяв;

Міжнародні відносини — 308 заяв.

У Міносвіти також зазначили, що найвищий бал (200 балів) з окремого предмета не означає автоматичного вступу на будь-яку програму. Під час конкурсного добору враховують конкурсний бал, вагові коефіцієнти предметів, визначені вступником пріоритети та кількість бюджетних місць.

Станом на 28 липня один вступник, який уже розпочав подання заяв, у середньому подав чотири заяви.

Найбільше заяв станом на 27 липня отримали:

Національний університет «Львівська політехніка» — 36 675;

Львівський національний університет імені Івана Франка — 30 206;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 24 826;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 22 271;

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника — 17 887;

Державний торговельно-економічний університет — 17 654;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 17 002;

Національний університет «Одеська юридична академія» — 15 328;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — 14 805;

Луцький національний технічний університет — 12 776.

Найбільше заяв отримали заклади:

Києва — 189 408;

Львівської області — 103 627;

Одеської області — 68 675;

Харківської області — 54 634;

Вінницької області — 36 089;

Дніпропетровської області — 35 439;

Івано-Франківської області — 34 514.

Вступники також продовжують обирати навчання в університетах у прифронтових областях.

Як вступає молодь із тимчасово окупованих територій. Станом на 28 липня за квотою-2 подано 26 744 заяви від 7 156 вступників. Квота-2 - це окремо зарезервовані бюджетні місця для вступників, місце проживання яких зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованих територіях чи територіях активних бойових дій. Такі вступники беруть участь в окремому конкурсі і змагаються за бюджетні місця в межах своєї квоти.

Актуальну інформацію про заяви, конкурсні пропозиції та перебіг вступної кампанії можна переглянути на сайті Вступ–2026.