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Чоловіка з ножем, якого затримали на акції у Львові, помістили до спецлікарні

У 32-річного жителя Новояворівська є психічні розлади.

Чоловіка з ножем, якого затримали на акції у Львові, помістили до спецлікарні
Затримання озброєного чоловіка на акції
Фото: Поліція Львівської області

Чоловіка, якого 27 липня затримали з ножем під час акції на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові, помістили до спеціалізованого лікувального закладу.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За інформацією правоохоронців, у понеділок, близько 21:00 чоловік почав прямувати з ножем у бік спікерів на заході на підтримку Михайла Федорова. Він був одягнений у балаклаву, а ніж тримав за спиною. 

Учасники акції затримали озброєного та передали поліцейським, які чергували неподалік. Затриманим виявився 32-річний житель Новояворівська.

У поліції повідомили, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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