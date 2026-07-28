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У Донецькій області росіяни вбили чотирьох людей і поранили майже 20

Серед поранених є дитина. 

У Донецькій області росіяни вбили чотирьох людей і поранили майже 20
Наслідки російського удару на Донеччині
Фото: Нацполіція

У Донецькій області росіяни вбили чотирьох людей і поранили 19. Серед поранених є дитина. За 27 липня РФ здійснила 1 332 атаки по лінії фронту та житловому сектору області.

Про це повідомили у Нацполіції

Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Билбасівка, Донецьке, Красноторка, Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок, села Знаменівка, Іверське, Привілля, Спасько-Михайлівка.

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Руйнувань зазнали 132 цивільних об’єкти, з них 81 житловий будинок.

Дружківку росіяни обстріляли трьома бомбами «КАБ-250» та РСЗВ. Там вбита одна цивільна особа та четверо поранених. Пошкоджено 20 приватних будинків.

Двоє загиблих – у Спасько-Михайлівці. Ворог поцілив по мирних жителях на мотоциклі.

У Привіллі ворожий БпЛА «Герань-2» вдарив по залізничниках. Там є загиблий, четверо осіб зазнали поранень.

По Краматорську війська РФ завдали 14 ударів, з них 8 бомбових. Поранено 7 людей, серед них дівчинка 2025 року народження. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 30 приватних будинків, заклад освіти, 2 приміщення магазину, цех, господарську споруду, 2 гаражі, АЗС, спецтехніку, понад 15 авто.

На Слов’янськ окупанти спрямували «КАБ-250» і 5 дронів. Там травмовано двох мешканців, пошкоджено харчове підприємство, автосалон, СТО, автобус, тепловози, 4 автомобілі.

Одна людина постраждала в Райгородку, пошкоджено три приватних будинки.

Внаслідок влучання БпЛА «Гербера» у Билбасівці поранень зазнала одна особа, пошкоджено приватну оселю.

Пошкоджено приватні будинки: у Миколаївці – 11, у Красноторці – 5, у Знаменівці – 2. У Донецькому руйнувань зазнали багатоквартирний і приватний будинки, в Олександрівці – будівля ДСНС, в Іверському – кафе.

Крім того, встановили інформацію про двох загиблих цивільних осіб у селищі Біленьке, яких убила російська бомба 26 липня.

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