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Девʼятнадцять мешканців Сумщини постраждали від ударів РФ, зокрема семеро дітей

Знищені та пошкоджені приватні будинки. 

Девʼятнадцять мешканців Сумщини постраждали від ударів РФ, зокрема семеро дітей
Наслідки російського удару на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби росіяни поранили 19 мешканців Сумщини. Серед постраждалих є семеро дітей різного віку. 

Про це йдеться у повідомленнях обласної поліції та начальника ОВА Олега Григорова. 

Троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах внаслідок нічного удару КАБами. У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика, але попередньо, у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

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Унаслідок удару російських авіабомб знищені та пошкоджені приватні будинки. У поліції уточнили вік постраждалих. Це хлопчики віком 3, 6, 10 років, 71-річний чоловік та дві жінки віком 38 років. Крім того, внаслідок влучання дрону травмований 71-річний чоловік. 

Наслідки російського удару по Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російського удару по Сумщині

У Білопільській громаді унаслідок удару ворожого дрону поранення отримали двоє дітей: 3-річна дівчинка та 11-місячний хлопчик, а також 36-річна жінка.

У Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримали двоє дітей – хлопці віком 12 та 14 років.

Внаслідок влучання ворожого дрону у Глухівській громаді поранено 24-річного чоловіка.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрону травмовано жінок віком 72 та 54 роки.

У Недригайлівській громаді травмовані 40-річний чоловік та 38-річна жінка, також постраждала 49-річна жінка.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрону поранення отримав 74-річний чоловік.

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Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, РСЗВ, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

У Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлове приміщення. 

У Середино-Будській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено приміщення навчального закладу, приватний житловий будинок.

В Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, адмінбудівлю, приміщення навчального закладу, нежитлове приміщення, трактор.

В Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі.

У Березівській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль.

У Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль.

У Тростянецькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

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У Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

У Недригайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Степанівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

У Новослобідській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчу споруду.

У Зноб-Новгородській, Есманьській, Шосткинській громадах внаслідок обстрілів, здійснених раніше, пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, майно.

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