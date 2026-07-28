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Упродовж минулої доби росіяни поранили 19 мешканців Сумщини. Серед постраждалих є семеро дітей різного віку.

Про це йдеться у повідомленнях обласної поліції та начальника ОВА Олега Григорова.

Троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах внаслідок нічного удару КАБами. У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика, але попередньо, у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

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Унаслідок удару російських авіабомб знищені та пошкоджені приватні будинки. У поліції уточнили вік постраждалих. Це хлопчики віком 3, 6, 10 років, 71-річний чоловік та дві жінки віком 38 років. Крім того, внаслідок влучання дрону травмований 71-річний чоловік.

Фото: Нацполіція Наслідки російського удару по Сумщині

У Білопільській громаді унаслідок удару ворожого дрону поранення отримали двоє дітей: 3-річна дівчинка та 11-місячний хлопчик, а також 36-річна жінка.

У Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримали двоє дітей – хлопці віком 12 та 14 років.

Внаслідок влучання ворожого дрону у Глухівській громаді поранено 24-річного чоловіка.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрону травмовано жінок віком 72 та 54 роки.

У Недригайлівській громаді травмовані 40-річний чоловік та 38-річна жінка, також постраждала 49-річна жінка.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрону поранення отримав 74-річний чоловік.

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Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, РСЗВ, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

У Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлове приміщення.

У Середино-Будській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено приміщення навчального закладу, приватний житловий будинок.

В Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, адмінбудівлю, приміщення навчального закладу, нежитлове приміщення, трактор.

В Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі.

У Березівській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль.

У Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль.

У Тростянецькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

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У Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

У Недригайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Степанівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

У Новослобідській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчу споруду.

У Зноб-Новгородській, Есманьській, Шосткинській громадах внаслідок обстрілів, здійснених раніше, пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, майно.