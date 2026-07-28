Вночі ППО знешкодила 107 із 131 запущеного Росією дрона

У ніч на 28 липня російська армія запустила по території України 131 дрон різних типів. ППО знешкодила 107 із них. Зафіксували влучання 16 ударних БпЛА та 9 локаціях, і ще у шести місцях впали уламки.

Про це прозвітували у Повітряних силах.

«У ніч на 28 липня (з 18:00 27 липня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – зазначили там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО збила і подавила 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 28 липня атака триває, в повітряному просторі – ворожі БпЛА.