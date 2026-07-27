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На Херсонщині учасника схеми розкрадання бюджетних коштів засудили до 8 років

Його визнали причетним до заволодіння майже 6 млн грн, виділеними на будівництво ЦНАПу.

На Херсонщині учасника схеми розкрадання бюджетних коштів засудили до 8 років
Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

На Херсонщині до 8 років ув'язнення засудили учасника схеми розкрадання бюджетних коштів під час будівництва ЦНАПу

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Керівника двох підприємств визнали винним у заволодінні майже 6 млн грн.

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Відомо, що у 2018 році виконавчий комітет міської ради уклав з приватним підприємством угоду на будівництво у Новій Каховці Центру надання адміністративних послуг. Запропонована вартість робіт – 19,6 млн грн. Для гарантованого виграшу у тендерних торгах, керівник будівельної компанії - генеральний підрядник підробив документи. Щоб приховати свою аферу, делегував проведення робіт засудженому, уклавши з ним договір субпідряду.

"Після отримання понад 5,8 млн грн авансу на закупівлю будівельних матеріалів, генеральний підрядник перерахував всі гроші на рахунки, підконтрольні засудженому. Після чого роботи фактично припинилися, а звіти про використання бюджетних коштів замовнику не надавалися", - йдеться в повідомленні.

Крім того, учасники схеми подали до міської ради акти з неправдивими відомостями про нібито виготовлення та монтаж металевих ґратчастих конструкцій. Та отримали з бюджету громади  ще понад 63 тис. грн. 

У суді чоловік не визнав себе винним, стверджуючи, що причиною незавершення будівництва стали дії замовника, складнощі при роботі з ґрунтом, та розірвання договору.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. 

Щодо іншого учасника злочинної схеми - генерального підрядника - кримінальне провадження здійснюється окремо. Наразі його оголошено в розшук.

  • Українські правоохоронці ідентифікували росіянина, який десять годин катував цивільного на Херсонщині. Це 37-річний чоловік, який проходив службу в управлінні «В» Центру спеціального призначення федеральної служби безпеки РФ.
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