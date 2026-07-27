В соцмережі Х заблокували фейковий акаунт Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого

Раніше на цій сторінці поширювали фейки від його імені.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У соціальній мережі Х заблокували фейкову сторінку, яка видавала себе за офіційну сторінку Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

На цій сторінці раніше поширювали фейки від імені Головнокомандувача ЗСУ. Наразі акаунт забанений.

КОНТЕКСТ

Реклама

Раніше у мережі "Х" поширювався фейковий допис, нібито опублікований від імені Михайла Драпатого, де заявляється, що в ЗСУ нібито розпочався аудит готовності, забезпечення, комплектування та ефективності командування.

Також у фейковому повідомленні йшлося, що «недоторканних не буде» і всі винні у порушеннях нібито нестимуть відповідальність.

У Генштабі наголосили, що офіційними сторінками Михайла Драпатого є акаунти у Facebook, X та Viber.

Військове командування закликало громадян і журналістів довіряти лише перевіреним джерелам інформації, щоб уникати поширення фейків та недостовірних повідомлень.