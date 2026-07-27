У Польщі затримали двох підозрюваних у побитті української пари, третього шукають

Обидва чоловіки раніше мали судимості.

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Підозрюваний у нападі на українську пару в Польщі

Поліцейські Вроцлава затримали двох чоловіків, підозрюваних у жорстокому побитті української пари.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський у соцмережі X.

Обидва чоловіки мали судимості. Одного з них затримали співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава. Третього чоловіка шукають.

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На затримання вже відреагували в українському МЗС.

"Очікуємо на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних", - заявив Андрій Сибіга.

Він зазначив, що Україна й надалі уважно стежитиме за перебігом цієї справи та забезпечуватиме необхідне консульське сприяння постраждалим громадянам України.

"Вчергове закликаю окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях. Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога", - додав міністр.

Напад на українську пару стався 26 липня у польському Вроцлаві. За словами матері постраждалої жінки, людей побили поляки через український акцент, який вони почули у магазині.

Постраждала зазнала тяжких травм. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку.

Генконсульство закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на цей інцидент.