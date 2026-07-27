Четверо людей загинули та ще 18 - зазнали поранень внаслідок російських атак на Донеччині

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Наслідки атаки на Донеччину 27 липня 2026 року

Упродовж дня, 27 липня, на Донеччині четверо людей загинуло, ще 18 цивільних зазнали поранень внаслідок ворожих атак. Серед постраждалих - немовля.

Про це повідомили у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

У Спасько-Михайлівці Новодонецької ТГ й Дружківці загинули двоє 38 і 55-річних чоловіків і 47-річна містянка.

Реклама

В Краматорську з початку доби від ворожих атак зазнали поранень шестеро людей. Серед постраждалих - 27 річна матір та її 11-місячне немовля, троє жінок віком 47, 63, 68 років й 72-річний пенсіонер.

Ще одного цивільного поранено на одній з місцевих автодоріг.

Російські війська також атакували Слов’янськ та селище Райгородок. Травмовано двох жінок віком 60 і 66 років й 46-річного чоловіка.

У Краматорській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинув 55-річний чоловік, ще 4 цивільних віком від 41 до 49 років поранено.

У Дружківці та Билбасівіці трамовано подружню пару та чоловіків. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та забійні рани.

Окупанти використали «ФАБ-250» з УМПК, FPV-дрон, БпЛА «Молнія-1» й «Герань-2». Пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння й автотранспорт.