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Четверо людей загинули та ще 18 - зазнали поранень внаслідок російських атак на Донеччині

Пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домівки та автотранспорт.

Четверо людей загинули та ще 18 - зазнали поранень внаслідок російських атак на Донеччині
Наслідки атаки на Донеччину 27 липня 2026 року
Фото: Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

Упродовж дня, 27 липня, на Донеччині четверо людей загинуло, ще 18 цивільних зазнали поранень внаслідок ворожих атак. Серед постраждалих - немовля.

Про це повідомили у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

 У Спасько-Михайлівці Новодонецької ТГ й Дружківці загинули двоє 38 і 55-річних чоловіків і 47-річна містянка.

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В Краматорську з початку доби від ворожих атак зазнали поранень шестеро людей. Серед постраждалих - 27 річна матір та її 11-місячне немовля, троє жінок віком 47, 63, 68 років й 72-річний пенсіонер.

 Ще одного цивільного поранено на одній з місцевих автодоріг. 

Російські війська також атакували Слов’янськ та селище Райгородок. Травмовано двох жінок віком 60 і 66 років й 46-річного чоловіка. 

У Краматорській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинув 55-річний чоловік, ще 4 цивільних віком від 41 до 49 років поранено. 

У Дружківці та Билбасівіці трамовано подружню пару та чоловіків. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та забійні рани.  

Окупанти використали «ФАБ-250» з УМПК, FPV-дрон, БпЛА «Молнія-1» й «Герань-2». Пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння й автотранспорт.

  • У селищі Біленьке Донецької області рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару та деблокували з-під завалів тіла трьох загиблих

 

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