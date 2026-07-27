Головне за понеділок, 27 липня: атака на Балаклію, 180 бойових зіткнень, засідання Ради Безпеки ООН

Бойові дії на Донеччині, 180 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відповідь МЗС на звинувачення Ірану. Яким запам’ятається 1615-й день повномасштабної війни.

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Наслідки атаки на Донеччину 27 липня 2026 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 липня на фронті від початку доби відбулося 180 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 липня – в новині.

Російська армія вдень 27 липня атакувала Балаклію Харківської області. Загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

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Балаклія – місто в Ізюмському районі, що на початку повномасштабної війни перебувало в окупації. Місто звільнили в вересні 2022 року. Балаклія часто зазнає ворожих ударів, як і інші населені пункти Харківської області. Два дні тому ворог завдав по ній ракетного удару. Двоє людей отримали поранення.

Святошинський районний суд обрав запобіжний захід організатору виставки безпілотного озброєння, по якій вдарили росіяни. Василь Гончарук перебуватиме під вартою без права на заставу, повідомив Офіс генпрокурора.

Гончарука взяли під варту в залі суду. Раніше йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 367 КК України (неналежне виконання службових обов'язків).

Унаслідок удару по заходу загинули, за офіційними даними, 11 людей, ще близько сотні дістали поранення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на звинувачення Ірану щодо нібито атаки на іранське судно в Каспійському морі, заявивши, що погрози Тегерана є безпідставними, а сам іранський режим є прямим співучасником російської агресії проти України.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі Х.

"Іран не має права вдавати жертву, не кажучи вже про виправдовування своїх погроз абсурдними посиланнями на Статут ООН", – наголосив Сибіга. За словами міністра, заяви іранської сторони також є спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від дій Росії у Чорному морі.

Румунія відкликала свого посла в РФ для консультацій та оголосила одного з російських дипломатів у Бухаресті персоною нон ґрата після неодноразових порушень російськими безпілотниками повітряного простору країни.

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Причиною стали повторні порушення повітряного простору Румунії у період із 24 по 26 липня 2026 року, під час яких румунські військові збили три безпілотники, що незаконно увійшли на територію країни.

Під час зустрічі румунська сторона продемонструвала російському дипломату уламки одного зі збитих дронів. За даними офіційного розслідування прокуратури, ці компоненти мають російське походження.

Росія веде цілеспрямовану кампанію проти українського експорту зерна та намагається заблокувати морські торговельні маршрути в Чорному морі і створює загрозу глобальній продовольчій безпеці.

Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко під час засідання Ради Безпеки ООН, пише "Укрінформ".

За словами дипломата, Москва прагне підірвати експортний потенціал України, залякати міжнародне торговельне судноплавство та чинити тиск на світові продовольчі ринки.

Докладніше – в новині.

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