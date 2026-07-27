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Румунія витратила близько 1,5 млн євро на перехоплення трьох російських дронів

Міноборони Румунії вже працює над пошуком дешевших засобів боротьби з безпілотниками.

Румунія витратила близько 1,5 млн євро на перехоплення трьох російських дронів
Фото: EPA/UPG

Румунія витратила близько 1,5 млн євро на знищення трьох російських безпілотників, які порушили повітряний простір країни. 

Про це пише румунське видання Digi24.

Основну частину витрат становило застосування винищувачами F-16 ракет класу "повітря–повітря" AIM-9X. Вартість однієї такої ракети оцінюється приблизно у 400 тис. доларів. Для перехоплення трьох безпілотників було використано три ракети, загальна вартість яких становить близько 1,2 млн доларів.

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До загальної суми також входять витрати на льотні години, технічне обслуговування літаків та забезпечення проведення операцій. Загалом три операції з перехоплення обійшлися приблизно у 1,5 млн євро.

У Міноборони Румунії наголошують, що захист населення та повітряного простору залишається безумовним пріоритетом незалежно від вартості таких місій. 

Однак підтримувати подібний рівень витрат у довгостроковій перспективі буде складно, якщо російські безпілотники й надалі регулярно порушуватимуть повітряний простір країни.

За даними Digi24, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було зафіксовано понад 100 російських атак поблизу румунського кордону. 

У 33 випадках російські безпілотники заходили в повітряний простір Румунії, щоразу змушуючи військових піднімати в повітря винищувачі. Крім того, приблизно у 50 випадках на території країни знаходили уламки російських дронів.

Міноборони Румунії вже працює над пошуком дешевших засобів боротьби з безпілотниками. Очікується, що перші спеціалізовані системи протидії БпЛА надійдуть на озброєння румунської армії наступного року.

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