Ціни на нафту впали після того, як Іран і США призупинили удари в районі Ормузької протоки

Ціни на нафту в понеділок знизилися більш ніж на 4% після того, як США та Іран призупинили взаємні удари, що тривали після кількох тижнів ескалації конфлікту навколо Ормузької протоки.

Як пише Financial Times, на початку торгів у Лондоні ціна на нафту марки Brent, яка є світовим еталоном, знизилася майже на 5%, до 92,12 долара за барель. А Reuters зазначає, що ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 4,02 долара, або 4,5%, і зараз на рівні 85,29 долара за барель.

Американські військові не повідомляли про нові авіаудари по Ірану після атак, здійснених у ніч на четвер. Водночас іранські сили не завдавали ударів по американських військових базах у регіоні з п'ятниці.

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Посол США в ООН Майк Волц заявив у неділю, що президент США Дональд Трамп «дає переговорам певний простір», перш ніж ухвалити рішення щодо можливого відновлення ударів.

До початку війни США та Іран фактично змагалися за контроль над Ормузькою протокою, через яку проходило близько п'ятої частини світових поставок нафти й природного газу.

Якщо падіння цін на нафту збережеться, це стане певним полегшенням для Дональда Трампа менш ніж за сто днів до проміжних виборів до Конгресу, на яких Республіканська партія бореться за збереження більшості в обох палатах.

Водночас аналітики нафтового ринку застерігають від надмірного оптимізму щодо подальшого зниження цін, оскільки Ормузька протока фактично залишається закритою для нормального судноплавства, а зростання напруженості між єменськими повстанцями-хуситами та Саудівською Аравією може ще більше ускладнити морські перевезення.

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), середня ціна бензину у США зараз становить 4,11 долара за галон, тоді як до початку конфлікту наприкінці лютого вона була нижчою за 3 долари.