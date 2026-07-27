Україна хоче, щоб прототип європейської системи протиракетної оборони під кодовою назвою “Фрея” був готовий у першій половині 2027 року.
Про це пише Reuters з посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян, який курує проєкт “Фрея”.
Він заявив, що найближчим часом має відбутися перше засідання міжнародного керівного комітету, якому доручено оцінити витрати на дослідження та розробки у межах проєкту.
Лідери 10 європейських країн, включно з президентом України Володимиром Зеленським, а також близько десятка виробників оборонної продукції, зібралися на саміті в Парижі два тижні тому, щоб офіційно запустити коаліцію з протиракетної оборони.
“Оскільки ми працюємо в такі стислі терміни, у нас є амбітна мета: мати готовий мінімально життєздатний продукт (minimum viable product – MVP) до першої половини наступного року”, – сказав Алоян.
“Це прототип, який вже може продемонструвати свої перші практичні результати”, – додав він.
Україна критично залежить від американських систем ППО Patriot, які є єдиною зброєю у її арсеналі, що здатна надійно збивати російські балістичні ракети.
Постачання систем Patriot ускладнюють політична нестабільність, брак запасів і тривалий цикл виробництва. Цього місяця Росія посилила свої балістичні удари по Києву та області та Одесі – південному портовому вузлу. Більшість ракет Україна не змогла збити через брак перехоплювачів.
Україна готова надати для проєкту “Фрея” пускові установки та ракети-перехоплювачі. Зеленський цього місяця зазначив, що справа лише за випробуваннями. Він сподівається, що система запрацює впродовж року.
Від союзників Київ очікує технологій – сучасних радарів, сенсорів, а також експертизи в електроніці наведення та управління ракетами. До проєкту вже приєдналися такі оборонні компанії, як Eurosam (виробник систем SAMP-T), Leonardo, Thales і Saab.
Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. Минулого місяця компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.
- “Фрея” – це спільний проєкт України та восьми європейських країн, покликаний створити власну антибалістичну зброю. Вона має стати аналогом Patriot, але дешевшим і більш масовим.
- Якщо проєкт вдасться, то Україна закриватиме небо над собою самостійно і допоможе партнерам.
- Пускові установки і ракети для проєкту вироблятиме українська компанія Fire Point, а європейські партнери допоможуть з радарами та іншими необхідними компонентами.