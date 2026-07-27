Поліція застрелила підозрюваного в нападі на прайд у Берліні

Поліція застрелила підозрюваного в нападі на ЛГБТ-прайд у Берліні, що стався 26 липня. Правоохоронці вважають, що це був ісламістський теракт, пише BBC. Підозрюваним є 21-річний громадянин Німеччини з ліванським корінням Абдул Баллут.

Поліція провела масштабну операцію з його розшуку після того, як фургон в'їхав у натовп людей поблизу парку Тіргартен в суботу ввечері. Після цього декілька учасників прайду отримали ножові поранення.

Підозрюваного знайшли в одному з районів Берліна. За даними BBC, під час спроби затримання він рушив в бік поліції з ножем, тож правоохоронці відкрили по ньому вогонь.

Баллут і раніше привертав увагу правоохоронців, В травні 2025-го він виїхав до Лівану з наміром приєднатися до сирійського осередку «Ісламської держави». Там він встановив контакт з двома ймовірними терористами. В липні його заарештували за підбурювання до релігійного конфлікту. У листопаді він повернувся до Німеччини, де його заарештували просто в аеропорту. В травні цього року Баллут отримав вирок – один рік і 10 місяців ув'язнення за «підготовку тяжкого насильницького злочину, що загрожує державі». Виконання покарання відклали на пів року, а засудженого помістили під нагляд працівника пробації.

В 2022 і 2020 роках він був звинувачений в пограбуванні.