Мілей обізвав Лулу “злодієм”. Бразилія відкликала свого посла з Буенос-Айреса

Бразилія відкликала свого посла з Буенос-Айреса після того, як президент Аргентини розкритикував бразильського президента, назвавши його “злодієм” та “засудженим”.

Про це повідомляє BBC.

Хав'єр Мілей зробив ці коментарі в неділю на мітингу в Сан-Паулу з нагоди початку президентської кампанії сина експрезидента, правого кандидата Флавіо Болсонару, який має балотуватися на виборах у жовтні.

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Не називаючи прямо імені президента Бразилії, він зневажливо відгукнувся про нього під час спільного виступу з Болсонару. При цьому він додав, що Болсонару – єдиний, хто здатен зупинити Лулу.

Пізніше бразильські дипломати заявили, що аргентинський лідер образив уряд Бразилії, її народ та її демократію. Лула відповів, що продовжуватиме керувати країною “без чийогось втручання”, і що “У Бразилії ми не дозволяємо нікому пхати носа у наші справи”.

Посол Бразилії в Аргентині Хуліо Бітеллі мав повернутися додому до понеділка, повідомляє AFP.

Флавіо Болсанару – син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, якого минулого року засудили до понад 27 років ув'язнення за підготовку державного перевороту, спрямованого на збереження його влади після того, як він програв Лулі останні вибори.

Суддю Верховного суду Бразилії Алешандре де Мораеса, який ухвалив вирок Жаїру Болсонару, Мілей назвав “лисим покидьком”. Мораес також раніше відмовив Мілею у дозволі на відвідування колишнього президента, поки той перебував під домашнім арештом у Бразиліа.