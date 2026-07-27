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Мілей обізвав Лулу “злодієм”. Бразилія відкликала свого посла з Буенос-Айреса

Президент Аргентини заявив, що Болсонару – єдиний, хто здатен зупинити очільника Бразилії.

Мілей обізвав Лулу “злодієм”. Бразилія відкликала свого посла з Буенос-Айреса
Президент Аргентини Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Бразилія відкликала свого посла з Буенос-Айреса після того, як президент Аргентини розкритикував бразильського президента, назвавши його “злодієм” та “засудженим”.

Про це повідомляє BBC.

Хав'єр Мілей зробив ці коментарі в неділю на мітингу в Сан-Паулу з нагоди початку президентської кампанії сина експрезидента, правого кандидата Флавіо Болсонару, який має балотуватися на виборах у жовтні.

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Не називаючи прямо імені президента Бразилії, він зневажливо відгукнувся про нього під час спільного виступу з Болсонару. При цьому він додав, що Болсонару – єдиний, хто здатен зупинити Лулу.

Пізніше бразильські дипломати заявили, що аргентинський лідер образив уряд Бразилії, її народ та її демократію. Лула відповів, що продовжуватиме керувати країною “без чийогось втручання”, і що “У Бразилії ми не дозволяємо нікому пхати носа у наші справи”.

Посол Бразилії в Аргентині Хуліо Бітеллі мав повернутися додому до понеділка, повідомляє AFP.

Флавіо Болсанару – син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, якого минулого року засудили до понад 27 років ув'язнення за підготовку державного перевороту, спрямованого на збереження його влади після того, як він програв Лулі останні вибори.

Суддю Верховного суду Бразилії Алешандре де Мораеса, який ухвалив вирок Жаїру Болсонару, Мілей назвав “лисим покидьком”. Мораес також раніше відмовив Мілею у дозволі на відвідування колишнього президента, поки той перебував під домашнім арештом у Бразиліа.

  • У 2018 році Лулу було засуджено до 12 років ув'язнення за масштабний корупційний скандал та хабарництво, але його звільнили після трохи більше ніж 18 місяців за гратами.
  • У 2021 році Верховний суд анулював вироки Лулі, а наступного року на президентських виборах той із незначним відривом переміг чинного ультраправого президента Жаїра Болсонару, здобувши 50,9% голосів.
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