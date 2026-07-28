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Речник Генштабу заявив про інформаційну операцію проти Головкома Михайла Драпатого

З'являються нові фейкові сторінки Драпатого в соціальних мережах.

Речник Генштабу заявив про інформаційну операцію проти Головкома Михайла Драпатого
Дмитро Лиховій, речник Генштабу
Фото: скріншот

В інформаційному просторі з'являються нові фейки, пов'язані з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Про це розповів речник Генерального штабу Дмитро Лиховій.

Він заявив про цілеспрямовану, спеціальну інформаційну операцію проти Головнокомандувача. Про це свідчить нова хвиля фейків.

"З’являються сфальшовані сторінки псево-Драпатого в тредс, множиться хайп у фейсбуці. Військові експерти на повному серйозі розносять зі сторінок ботів написане ШІ оповідання про вигадану публічну сварку нового і старого ГК. Уже живе своїм життям придумана історія про те, що Драпатий оголосив якийсь аудит в ЗСУ. Що він за свої гроші створив благодійний фонд для поранених, а ТЦК відправив на передок", - зазначив речник.

Він наголосив, що у Threads Драпатого немає і додаткові акаунти в соцмережах він створювати не збирається.

  • У соціальній мережі Х заблокували фейкову сторінку, яка видавала себе за офіційну сторінку Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. На цій сторінці раніше поширювали фейки від імені Головнокомандувача. Наразі акаунт забанений.
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