Атаки Росії поранили на Запоріжжі трьох дітей

Надійшло 161 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Лукʼянівскому, Малій Токмачці.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 16 авіаударів по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Заливному, Юліївці, Самійлівці, Жовтій Кручі, Листівці, Микільському, Червоному Яру, Преображенці, Омельнику, Широкому, Сонячному, Долинці.

Упродовж минулої доби у Запорізькій області унаслідок російських атак поранені 14 людей, зокрема троє дітей. Загалом вчора окупанти завдали 1107 ударів по 49 населених пунктах.

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Всього у області постраждали 14 мешканців.

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