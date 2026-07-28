Атаки Росії поранили на Запоріжжі трьох дітей

Упродовж минулої доби у Запорізькій області унаслідок російських атак поранені 14 людей, зокрема троє дітей. Загалом вчора окупанти завдали 1107 ударів по 49 населених пунктах.
Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 16 авіаударів по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Заливному, Юліївці, Самійлівці, Жовтій Кручі, Листівці, Микільському, Червоному Яру, Преображенці, Омельнику, Широкому, Сонячному, Долинці.
824 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Сонячне, Розумівку, Канівське, Річне, Новояковлівку, Новоолександрівку, Купріянівку, Миролюбівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Новоселівку, Косівцеве, Верхню Терсу, Лугівське.
Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Лукʼянівскому, Малій Токмачці.
263 артудари прийшлися по Річному, Веселянці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Лугівському, Новоселівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Косівцевому.
Надійшло 161 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.