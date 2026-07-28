На Миколаївщині російськими ударами пошкоджене ще одне судно

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Упродовж минулої доби росіяни били по МИколаївській області безпілотниками різних типів. Пошкоджене ще одне судно.

Про це повідомив в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

Учора протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Під атакою була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно.

Учора ворог атакував БпЛА типу «Молнія» Березнегуватську громаду Баштанського району.

А в Миколаївському районі росіяни двічі атакуваом FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, через це чого у с. Дніпровське пошкоджено трансформатор.

Постраждалих немає.