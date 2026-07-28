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​Вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як теракт (оновлено)

Поранення внаслідок вибуху отримав 49-річний водій.

​Вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як теракт (оновлено)
В Одесі вибхнуло авто
Фото: Поліція Одещини

У Пересипському районі Одеси вранці 28 липня вибухнув автомобіль. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Унаслідок інциденту поранення дістав 49-річний водій. До правоохоронців близько 8:00 звернулась дружина потерпілого.

Вибух прогримів в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія.

Попередньо вибуховий пристрій спрацював після того, як чоловік завів позашляховик і почав рух. Медики оглянули потерпілого на місці події.

«СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Пересипському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження», – повідомили в Управлінні СБУ Одеської області.

Як зазначають джерела РБК-Україна, машина належить військовому.

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