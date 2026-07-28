Затримали підлітків, яких підозрюють які у підпалах на Одещині та Вінниччині

Правоохоронці затримали ще двох підлітків, яких підозрюють у підпалах на замовлення Росії в Одесі та на Вінниччині. Серед основних цілей фігурантів були військові авто та спецтранспорт критичної інфраструктури.

Як розповіли у СБУ, агентами виявились завербовані ворогом 16-річні місцеві жителі, які потрапили у поле зору рашистів у Телеграм-каналах з пошуку «легких» заробітків.

У Одесі затримали неповнолітнього, який за вказівкою куратора з РФ підпалив автокран, дві автовишки і кран-маніпулятор одного з ключових енергооб’єктів регіону. У такий спосіб ворог сподівався зірвати аварійно-відновлювальні та ремонтні роботи на високовольтних лініях електропередач, які живлять південний регіон України.

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Щоб виконати завдання ворога, хлопець спершу придбав у магазині легкозаймисту суміш, а далі на приміському транспорті дістався до місцевої електропідстанції і скоїв там підпал.

На Вінниччині контррозвідники СБУ викрили неповнолітнього агента з міста Гнівань, який на замовлення ФСБ підпалив авто Сил оборони. Він спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора з РФ підпалив позашляховик військового ЗСУ. Для цього фігурант використав 2-літрову пляшку з бензином, яку вилив усередину машини. Далі він зняв це на камеру смартфона для звіту перед ворогом.

Співробітники СБУ затримали обох підозрюваних по гарячих слідах упродовж доби після вчинення ними підпалів.

Під час обшуків у них знайшли засоби підпалу та мобільні телефони, з яких вони координували свої дії з представниками країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили хлопцям про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Триває розслідування. Обом загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів.

СБУ нагадує: якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб — повідомляйте про це Службу безпеки України.