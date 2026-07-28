Встановили, що він вимагав гроші у забудовника.

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У НАБУ та САП заявили, що викрили посадовця ЗСУ і його спільників на отриманні 2,2 млн доларів хабаря від забудовника.

Як йдеться у повідомленнях пресслужб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, у березні 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ (і водночас командира військового містечка у Львові), запропонував забудовнику забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка.

Щоб організувати схему, посадовець залучив спільників, а свої «послуги» оцінив у 2,2 млн дол. США.

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1,5 млн дол. США призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ.

«Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету Міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною», – повідомили у НАБУ.

700 тис. доларів мали розділити між собою співучасники злочину (колишній адвокат та інший забудовник).

У період із березня 2021 року до липня 2023 року детективи зафіксували передачу готівкою хабаря на загальну суму 2 млн доларів, а також отримання неправомірної вигоди у вигляді об’єктів нерухомості на суму понад 4 млн грн.

Фото: НАБУ Посадовця ЗСУ викрили на хабарі

Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

За фактом вчиненого повідомлено про підозру також забудовнику (ч. 4 ст. 369 КК України) та співучасникам схеми (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, ймовірно причетні до вчинення злочину.