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Судитимуть експосадовицю Енергоатому, яку обвинувачують у вимаганні хабаря

Йдеться про колишню заступницю генерального директора філії «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом». 

Судитимуть експосадовицю Енергоатому, яку обвинувачують у вимаганні хабаря
Фото: З відкритих джерел

Судитимуть колишню заступницю генерального директора філії «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом». 

Як розповіли у пресслужбах НАБУ і САП, експосадовицю обвинувачують в проханні та отриманні від представника підрядної компанії неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Слідство зʼясувало, що вона просила представника приватного підприємства – підрядника хабар за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. 

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«винагороди» неправомірної вигоди вираховувалася в розмірі 10-15 % від оплачених

У червні-листопаді 2025 року посадовиця отримала загально близько 1,67 млн грн (еквівалент 40 200 дол. США). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.

Крім того, у вересні 2025 року обвинувачена просила надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб у розмірі близько 390 тис. грн. За це обіцяла перемогу компанії у відкритих торгах, укладення з нею договору, своєчасну оплату послуг та збереження договірних зобов’язань.

У листопаді 2025 року посадовиці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. У березні 2026 року їй повідомили про зміну підозри та нову підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Тоді ж слідство у справі завершили.

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