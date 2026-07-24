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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Воєнний стан та мобілізацію продовжують із 2 серпня ще на 90 діб.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації
Президент Володимир Зеленськийє
Фото: ОПУ

Сьогодні, 24 липня, до Верховної Ради надійшли підписані президентом Володимиром Зеленським закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомила парламентська пресслужба

Документ №4928-IX продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб.  

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Документ №4929-IX  продовжує проведення загальної мобілізації на такий же строк.

Таким чином дію продовжили до 31 жовтня.

Це вже 20-те продовження строку воєнного стану та загальної мобілізації. 

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