Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Воєнний стан та мобілізацію продовжують із 2 серпня ще на 90 діб.

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Сьогодні, 24 липня, до Верховної Ради надійшли підписані президентом Володимиром Зеленським закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомила парламентська пресслужба.

Документ №4928-IX продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

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Документ №4929-IX продовжує проведення загальної мобілізації на такий же строк.

Таким чином дію продовжили до 31 жовтня.

Це вже 20-те продовження строку воєнного стану та загальної мобілізації.