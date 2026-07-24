Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Сьогодні, 24 липня, до Верховної Ради надійшли підписані президентом Володимиром Зеленським закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це повідомила парламентська пресслужба.
Документ №4928-IX продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб.
Документ №4929-IX продовжує проведення загальної мобілізації на такий же строк.
Таким чином дію продовжили до 31 жовтня.
Це вже 20-те продовження строку воєнного стану та загальної мобілізації.
- 14 липня Верховна Рада на засіданні 14 липня проголосувала за ці закони.