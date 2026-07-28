Головне за ніч та ранок вівторка, 28 липня: Зеленський в США, майже 230 боєзіткнень, теракт в Одесі, обстріл Запоріжжя

Нічна повітряна атака , 227 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, удари по Сумщині.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі

Український президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів.

У планах глави держави - зустріч із американським колегою Дональдом Трампом та прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

Подробиці – в новині.

Реклама

За повідомленням видання The Hill, зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок у будівлі Капітолію запросили усіх 100 американських сенаторів.

Глава української держави поспілкується із законотворцями о 18 годині за місцевим часом - у Києві буде одна година ночі середи.

Очікується, що Зеленський подякує сенаторам за просування законопроєкту щодо руйнівних санкцій для Росії та закличе ухвалити документ та передати його на підпис Дональду Трампу, який обіцяв підтримати санкції бодай в пам'ять про автора законопроєкту Ліндсі Грема, чий похорон Зеленський відвідає у Вашингтоні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 227 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка та в бік Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1560 солдатів та 71 артилерійську систему. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 442 140 осіб.

Реклама

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі росіяни завдали чергових ударів по Сумській області. У Сумах ворог використав для атаки керовані авіаційні бомби, у селищі Недригайлів обстріл здійснювався ударними дронами.

За повідомленням голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, у Сумах влучання зафіксовано по житловому сектору на околиці міста. Є один постраждалий, йому надавали допомогу. У Недригайлові через влучання БПЛА пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Попередньо відомо про трьох травмованих людей.

Унаслідок удару російського безпілотника в Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Займання виникло на 7 поверсі, горіли балкон і квартира. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Також у Запорізькому районі російські БпЛА повторно атакували підрозділ ДСНС. Рятувальники у той час гасили пожежу на відкритій території в одному з лісництв. Через атаку четверо рятувальників отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення.

У ніч на 28 липня російська армія запустила по території України 131 дрон різних типів. ППО знешкодила 107 із них. Зафіксували влучання 16 ударних БпЛА та 9 локаціях, і ще у шести місцях впали уламки.

Докладніше – в новині.

У Пересипському районі Одеси вранці 28 липня вибухнув автомобіль. Поранення дістав 49-річний водій. До правоохоронців близько 8:00 звернулась дружина потерпілого.

Реклама

Вибух прогримів в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія. Вибуховий пристрій спрацював після того, як чоловік завів позашляховик і почав рух.

«СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Пересипському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження», – повідомили в Управлінні СБУ Одеської області.

Як зазначають джерела РБК-Україна, машина належить військовому.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!