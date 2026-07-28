Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям ошукала майже тисячу українців на понад мільйон доларів.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції.

У ОГП кажуть, що від діяльності шахрайської мережі могли постраждати близько 800 осіб. Загальна сума завданих збитків перевищує 40 млн грн. А в поліції зазначають, що встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Тому кількість ошуканих осіб може сягати майже тисячі, а сума завданих збитків становить близько 1 мільйона 110 тисяч доларів.

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За даними слідства, злочинну схему організували двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру із чітким розподілом функцій між учасниками, фінансували її діяльність та вживали заходів конспірації. До роботи мережі залучили SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів.

Фото: Нацполіція Один із затриманих

Фігуранти діяли під виглядом так званої «Української фінансової академії» та пропонували громадянам навчання інвестиціям у криптовалюту. Рекламу розміщували у Facebook та Instagram, обіцяючи допомогу досвідчених трейдерів і швидкий прибуток.

Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, ушахраї встановлювали довірливі відносини із людьми та переконували їх вкладати кошти у фіктивні інвестиційні проєкти.

Під час спілкування вони детально з’ясовували матеріальне становище потерпілих: наявність заощаджень, кредитних лімітів, коштовного майна, а також можливість позичити гроші у родичів або знайомих.

Людей переконували переказувати кошти та криптоактиви на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних інвестиційних платформах, а в окремих випадках надавати віддалений доступ до власних телефонів і комп’ютерів.

Для створення ілюзії успішного інвестування потерпілим демонстрували несправжнє зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків.

Отримані цифрові активи учасники схеми переводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.

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Фото: Нацполіція Один із затриманих

Правоохоронці задокументували розмови учасників організації, під час яких вони обговорювали матеріальне становище потерпілих та можливість отримання від них додаткових коштів.

У злочинній організації кожен виконував свою роль. Одні відповідали за рекламу та залучення людей, інші спілкувалися з потерпілими й переконували їх переказувати гроші. Двоє співорганізаторів керували діяльністю організації, підбирали учасників, розподіляли між ними ролі та отримані кошти.

Учасники схеми свідомо обирали жертв, які перебували у найскладніших життєвих обставинах. Зокрема, онкохвора жінка переказала їм близько пів мільйона гривень, які могла витратити на лікування. Вони знали про її тяжку хворобу, але все одно продовжували виманювати гроші.

Для залучення нових клієнтів учасники організації використовували самих потерпілих. Одну з жінок переконали записати позитивний відеовідгук, поки на платформі ще демонстрували фіктивний прибуток. Вона не підозрювала, що цей запис надалі використають для обману інших людей.

На цей час у межах кримінального провадження встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано шкоди на загальну суму понад 10 млн грн. Ідентифікація інших потерпілих триває.

Правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші речові докази, які можуть підтверджувати функціонування шахрайської мережі.

Фото: Нацполіція Вилучення авто

Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, затримали, їм повідомили про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 КК України. Суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено можливість внесення застави у розмірі 40 млн грн кожному. Ще одному підозрюваному - 1,5 млн грн. Затриманим загрожує до 12 років увʼязнення із конфіскацією майна.

У поліції кажуть: якщо ви постраждали від діяльності так званої «Української фінансової академії» або переказували кошти за вказівками її представників, зверніться до поліції за номером: +380 99 696 61 57.