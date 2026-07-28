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На Рівненщину прибув евакуаційний потяг із Донеччини та Дніпропетровщини

На вокзалі евакуйованих зустріли рятувальники, поліцейські, медики та волонтери. 

На Рівненщину прибув евакуаційний потяг із Донеччини та Дніпропетровщини
евакуація
Фото: ДСНС

Рівненщина: 31 людина прибула евакуаційним потягом із Донеччини та Дніпропетровщини, рятуючись від постійних обстрілів Росії.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На залізничному вокзалі евакуйованих, зокрема дітей та людей з інвалідністю, зустріли рятувальники, поліцейські, медики та волонтери. Усі отримали необхідну підтримку: допомогу з речами, супровід, а також первинну медичну та психологічну допомогу.

У ДСНС зазначили, що це вже 12-й евакуаційний потяг, який прибув до Рівненщини цього року.

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