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У monobank презентували нову функцію «заблокувати колишнього»

Йдеться про блокування переказів від небажаних користувачів.

У monobank презентували нову функцію «заблокувати колишнього»
Користувачі скаржились на набридлих колишніх
Фото: Telegram Олега Гороховського

У monobank додали можливість «заблокувати колишнього», тобто перекази від окремих небажаних користувачів. Про нову функцію повідомив в Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, у банку помітили скарги клієнтів, які розповідали, що колишні партнери, заблоковані в інших сервісах, починали писати їм через коментарі до переказів.

Тепер користувачі можуть заблокувати таких відправників. Зробити це можна в деталях переказу.

«Але я б не зловживав функцією, бо не так багато людей у світі, які готові платити, щоб вам щось сказати», – жартома додав Гороховський.

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