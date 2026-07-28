У monobank презентували нову функцію «заблокувати колишнього»

У monobank додали можливість «заблокувати колишнього», тобто перекази від окремих небажаних користувачів. Про нову функцію повідомив в Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, у банку помітили скарги клієнтів, які розповідали, що колишні партнери, заблоковані в інших сервісах, починали писати їм через коментарі до переказів.

Тепер користувачі можуть заблокувати таких відправників. Зробити це можна в деталях переказу.