Вищий антикорупційний суд задовольнив позов про стягнення доходу від продажу незаконно набутого майна, поданий до колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Вадима Кірієнка та його близького родича.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визнав необґрунтованим активом дохід розміром 909 600 гривень від продажу автомобіля Land Rover Range Rover Vogue 2021 року випуску.

Ця сума буде стягнута в дохід держави з відповідачів у рівних частинах – по 454 800 грн з кожного.

У САП нагадали, що сам автомобіль суд раніше вже визнав необґрунтованим активом та стягнув його вартість у дохід держави. Авто продали у вересні 2024 року за 4 200 000 гривень.