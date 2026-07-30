Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаЗдоров'я

Понад 100 млрд грн на медицину за пів року: Мінфін розповів, куди спрямували кошти

У першому півріччі 2026 року видатки державного бюджету на охорону здоров’я разом із трансфертами становили 109,8 млрд грн. Із них 91 млрд грн спрямували на реалізацію Програми медичних гарантій.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Понад 100 млрд грн на медицину за пів року: Мінфін розповів, куди спрямували кошти
Фото: Макс Левин

Найбільшу частину коштів у межах програми медичних гарантій — 65,5 млрд грн — виділили на спеціалізовану медичну допомогу. Ще 14,1 млрд грн спрямували на первинну медичну допомогу, 6,7 млрд грн — на екстрену, а 4,7 млрд грн — на реімбурсацію лікарських засобів і медичних виробів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету й інших хронічних хвороб.

Крім того, 3 млрд грн із держбюджету виділили на централізовану закупівлю лікарських засобів і медичних виробів. Ще 2,8 млрд грн спрямували на прогнозування, виявлення та реагування на спалахи інфекційних і неінфекційних хвороб та надзвичайні ситуації, 2 млрд грн на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я та скринінг здоровʼя для громадян віком від 40 років – 2,2 млрд грн.

«Мінфін забезпечує повне та своєчасне фінансування передбачених держбюджетом видатків на охорону здоров'я. Це питання державної стабільності. Ми і надалі дотримуватимемося пріоритетності видатків на медичну галузь під час виконання державного бюджету», — заявив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Для порівняння, у 2025 році видатки державного бюджету на охорону здоров’я перевищили 222 млрд грн.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies