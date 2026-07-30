Понад 100 млрд грн на медицину за пів року: Мінфін розповів, куди спрямували кошти

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

У першому півріччі 2026 року видатки державного бюджету на охорону здоров’я разом із трансфертами становили 109,8 млрд грн. Із них 91 млрд грн спрямували на реалізацію Програми медичних гарантій.

Найбільшу частину коштів у межах програми медичних гарантій — 65,5 млрд грн — виділили на спеціалізовану медичну допомогу. Ще 14,1 млрд грн спрямували на первинну медичну допомогу, 6,7 млрд грн — на екстрену, а 4,7 млрд грн — на реімбурсацію лікарських засобів і медичних виробів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету й інших хронічних хвороб.

Крім того, 3 млрд грн із держбюджету виділили на централізовану закупівлю лікарських засобів і медичних виробів. Ще 2,8 млрд грн спрямували на прогнозування, виявлення та реагування на спалахи інфекційних і неінфекційних хвороб та надзвичайні ситуації, 2 млрд грн на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я та скринінг здоровʼя для громадян віком від 40 років – 2,2 млрд грн.

«Мінфін забезпечує повне та своєчасне фінансування передбачених держбюджетом видатків на охорону здоров'я. Це питання державної стабільності. Ми і надалі дотримуватимемося пріоритетності видатків на медичну галузь під час виконання державного бюджету», — заявив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Для порівняння, у 2025 році видатки державного бюджету на охорону здоров’я перевищили 222 млрд грн.