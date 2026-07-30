Понад 100 млрд грн на медицину за пів року: Мінфін розповів, куди спрямували кошти

Найбільшу частину коштів у межах програми медичних гарантій — 65,5 млрд грн — виділили на спеціалізовану медичну допомогу. Ще 14,1 млрд грн спрямували на первинну медичну допомогу, 6,7 млрд грн — на екстрену, а 4,7 млрд грн — на реімбурсацію лікарських засобів і медичних виробів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету й інших хронічних хвороб.
Крім того, 3 млрд грн із держбюджету виділили на централізовану закупівлю лікарських засобів і медичних виробів. Ще 2,8 млрд грн спрямували на прогнозування, виявлення та реагування на спалахи інфекційних і неінфекційних хвороб та надзвичайні ситуації, 2 млрд грн на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я та скринінг здоровʼя для громадян віком від 40 років – 2,2 млрд грн.
«Мінфін забезпечує повне та своєчасне фінансування передбачених держбюджетом видатків на охорону здоров'я. Це питання державної стабільності. Ми і надалі дотримуватимемося пріоритетності видатків на медичну галузь під час виконання державного бюджету», — заявив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Для порівняння, у 2025 році видатки державного бюджету на охорону здоров’я перевищили 222 млрд грн.