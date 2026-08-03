Після візиту до Молдови "Талібан" заявив про аграрне партнерство з Кишиневом

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представники "Талібану" під час конференції

Делегація Міністерства сільського господарства Афганістану здійснила візит до Молдови. У МЗС Молдови підтвердили іформацію про візит представників "Талібану".

Про це пише Newsmaker.

У зовнішньополітичному відомстві Молдови наголосили, що члени делегації не перебувають під міжнародними санкціями. Водночас молдовська влада не планує проводити з ними офіційних двосторонніх зустрічей, а сам візит пов'язаний виключно з питаннями гуманітарної допомоги.

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За інформацією МЗС, поїздку ініціювали після обговорень між молдовськими агровиробниками та Міністерством сільського господарства щодо можливості постачання гуманітарної допомоги Афганістану, який переживає продовольчу кризу.

"Жодних двосторонніх зустрічей чи офіційних контактів із представниками делегації не буде. Уряд також доручив перевірити процедуру оформлення запрошень, видачі віз та дотримання внутрішніх процедур", – зазначили в МЗС Молдови.

У міністерстві також підкреслили, що Кишинів не визнає уряд "Талібану" як офіційну владу Афганістану.

Водночас афганське видання The Kabul Tribune повідомляє, що делегація прибула до Молдови на офіційне запрошення та перебуватиме в країні до 7 серпня. Її очолює заступник міністра сільського господарства, іригації та тваринництва Афганістану Садр Азам Османі.

За даними афганських ЗМІ, під час візиту сторони планують обговорити розвиток співпраці у сфері сільського господарства, аграрних досліджень, впровадження сучасних агротехнологій, захисту рослин, боротьби зі шкідниками та реалізацію спільних практичних проєктів.