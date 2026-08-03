Вона триватиме по 7 серпня.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Києві 3 серпня розпочалася основна частина наради послів – щорічного заходу за участі всіх керівників українських дипломатичних місій. Очільник МЗС України Андрій Сибіга розпочав нараду з відвідання місць російських атак на Лук'янівці і вшанування пам'яті полеглих героїв.

Участь у заході взяв і почесний гість – віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Про це повідомили в МЗС України.

«Цього року гасло нашої конференції зосереджене на головних пріоритетах: відновленні миру та лідерстві України. Очікуємо на продуктивні та змістовні робочі сесії», – прокоментував Андрій Сибіга.