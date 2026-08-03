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У Києві розпочалася нарада послів: фокус – на відновленні миру і лідерстві України

Вона триватиме по 7 серпня. 

У Києві розпочалася нарада послів: фокус – на відновленні миру і лідерстві України
Основна частина наради послів почалася в Києві
Фото: МЗС України в Facebook

У Києві 3 серпня розпочалася основна частина наради послів – щорічного заходу за участі всіх керівників українських дипломатичних місій. Очільник МЗС України Андрій Сибіга розпочав нараду з відвідання місць російських атак на Лук'янівці і вшанування пам'яті полеглих героїв.

Участь у заході взяв і почесний гість – віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Про це повідомили в МЗС України

«Цього року гасло нашої конференції зосереджене на головних пріоритетах: відновленні миру та лідерстві України. Очікуємо на продуктивні та змістовні робочі сесії», – прокоментував Андрій Сибіга. 

  • Цьогорічна Нарада керівників закордонних дипломатичних установ розпочалася з регіональної програми 1 серпня в Чернігівській області. Приїхали майже 60 керівників дипломатичних місій. Вони відвідали прикордонні райони, вшанували пам'ять жертв окупації в Ягідному і ознайомилися з наслідками удару по ліцею.
  • З 3 по 7 серпня відбуватиметься основна частина щорічної наради. Передбачено зустрічі з керівництвом держави, тематичні сесії і стратегічні дискусії, присвячені ключовим пріоритетам зовнішньої політики. 
  • В липні президент України анонсував заміну послів у деяких країнах. 
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