У Києві 3 серпня розпочалася основна частина наради послів – щорічного заходу за участі всіх керівників українських дипломатичних місій. Очільник МЗС України Андрій Сибіга розпочав нараду з відвідання місць російських атак на Лук'янівці і вшанування пам'яті полеглих героїв.
Участь у заході взяв і почесний гість – віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Про це повідомили в МЗС України.
«Цього року гасло нашої конференції зосереджене на головних пріоритетах: відновленні миру та лідерстві України. Очікуємо на продуктивні та змістовні робочі сесії», – прокоментував Андрій Сибіга.
- Цьогорічна Нарада керівників закордонних дипломатичних установ розпочалася з регіональної програми 1 серпня в Чернігівській області. Приїхали майже 60 керівників дипломатичних місій. Вони відвідали прикордонні райони, вшанували пам'ять жертв окупації в Ягідному і ознайомилися з наслідками удару по ліцею.
- З 3 по 7 серпня відбуватиметься основна частина щорічної наради. Передбачено зустрічі з керівництвом держави, тематичні сесії і стратегічні дискусії, присвячені ключовим пріоритетам зовнішньої політики.
- В липні президент України анонсував заміну послів у деяких країнах.