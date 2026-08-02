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У ЄС набули чинності нові правила щодо контенту, згенерованого ШІ

За недотримання вимог можуть бути застосовані штрафи та санкції. 

У ЄС набули чинності нові правила щодо контенту, згенерованого ШІ
Ілюстративне фото
Фото: pexels/sanketgraphy

Від сьогодні, 2 серпня, у Євросоюзі набули чинності нові правила щодо використання контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. 

Про це розповіли у пресслужбі Єврокомісії

Там зауважують, що штучний інтелект стрімко розвивається, через що дедалі складніше відрізнити контент, створений або змінений за допомогою ШІ, від автентичного контенту, створеного людиною. Це створює нові ризики масштабного поширення дезінформації та маніпуляцій, шахрайства, видавання себе за іншу особу й введення споживачів в оману.

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Нові вимоги щодо прозорості допоможуть людям розпізнавати, коли вони взаємодіють із ШІ або стикаються з контентом, створеним за допомогою ШІ. 

Відтепер певний контент, створений або змінений за допомогою ШІ, має бути чітко й помітно позначений, а також містити машиночитані маркери. Європейський Союз розробив набір піктограм, які можна використовувати для цієї мети.

Ці вимоги поширюються на зображення, аудіо- та відеоконтент, що імітують наявних людей, об’єкти, місця, організації або події (діпфейки), інструменти розпізнавання емоцій і біометричної категоризації та тексти, опубліковані для інформування громадськості з питань, що становлять суспільний інтерес, якщо вони не пройшли перевірку людиною або редакційний контроль.

Користувачів мають чітко інформувати, коли вони взаємодіють не з реальною людиною, а із системою штучного інтелекту, наприклад, чатботом, ШІ-агентом або аватаром.

Європейська комісія опублікувала рекомендації, покликані допомогти постачальникам і користувачам систем ШІ виконувати ці вимоги щодо прозорості. У рекомендаціях пояснюється, як можна підтвердити дотримання вимог, зокрема через приєднання до кодексу практики та його виконання.

За виконання вимог щодо прозорості відповідають національні органи ринкового нагляду, Європейське управління з питань штучного інтелекту щодо систем, які перебувають під його наглядом, та Європейський наглядовий орган із захисту даних, якщо постачальниками або користувачами систем ШІ є інституції ЄС.

Ці органи можуть накладати штрафи: до 15 мільйонів євро або 3% річного світового обороту на компанії і до 750 тисяч євро — на інституції, органи та агентства ЄС.

Під час визначення санкцій враховуватиметься принцип пропорційності щодо малих і середніх підприємств, а також невеликих компаній із середньою капіталізацією.

Акт ЄС про штучний інтелект (AI Act) набув чинності 1 серпня 2024 року. Його положення застосовуються поетапно, а різні вимоги набувають чинності в різні строки.

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