Сьогодні високопосадовці євроблоку зберуться на засідання групи з реагування на політичні кризи, яку скликало головування Ірландії.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав до термінової зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС після “егоїстичної, поляризуючої та незаконної реакції” низки держав-членів на масовий прорив мігрантів з Марокко до іспанського ексклаву Сеута в Північній Африці.

Про це пише The Guardian.

У четвер та п'ятницю понад 50 тисяч людей перетнули кордон з боку Марокко. Щонайменше 67 людей загинули під час спроби перетнути хвилеріз. Деякі потонули, інші були розчавлені.

Реклама

Хоча 48 тисяч осіб добровільно повернулися до Марокко, масовий наплив мігрантів спричинив політичну кризу у Мадриді.

Низка країн ЄС закликала призупинити членство Іспанії в Шенгенській зоні вільного пересування. А вчора Італія оголосила про призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією. Це сталося попри те, що для Сеути та Мелільї, іншого північноафриканського анклаву Іспанії, діють особливі правила Шенгену, які блокують подальше пересування вглиб зони.

Додамо, Італія і Франція посилять контроль на спільному сухопутному кордоні.

Фото: The Guardian, скріншот

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні звинуватив у ситуації в Сеуті рішення уряду Санчеса запропонувати схему врегулювання статусу для понад 1 мільйона нелегальних мігрантів та шукачів притулку. Цю програму вже закрили. Таяні заявив, що вона стимулювала торгівлю людьми та була великою помилкою.

Зауваження Таяні викликали різку реакцію міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, який назвав ці коментарі “неналежними” та звинуватив Італію у “партійній демагогії”.

Санчес був таким же прямолінійним у листі, надісланому президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Антоніу Кошті та Міхалу Мартіну – прем'єр-міністру Ірландії, яка головує в ЄС.

Санчес сказав, що хоча більшість висловила підтримку та солідарність, інші вирішили атакувати Іспанію. “Таке ставлення, що зумовлене упередженнями, фейковими новинами, невіглаством чи політичними інтересам, суперечить європейському праву, гуманітарному праву та принципам солідарності, які нас об’єднують”, – зазначив він.

У відповіді Італії він підкреслив, що Іспанія, за даними європейського прикордонного агентства Frontex, має один із найзахищеніших кордонів в Євросоюзі. Кількість нелегальних в'їздів там удвічі менша, ніж в Італії за останні роки п’ять років.

Сьогодні високопосадовці ЄС зберуться на засідання групи з реагування на політичні кризи, яку скликало головування Ірландії. Зустріч має допомогти країнам-членам сформувати чітку позицію на основі висновків експертів.

Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган повідомив про розмову з міністром внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласкою, у якій висловив Мадриду свою солідарність та підтримку.