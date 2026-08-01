Через лісові пожежі евакуюють людей у передмісті Афін

Через сильну турбулентність пожежна авіація не могла працювати.

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У Греції частково евакуюють частину Хаїдарі – передмістя на захід від Афін, після того, як на сусідній горі спалахнула лісова пожежа, повідомляє екстрене сповіщення на мобільний телефон.

Про це повідомляє France24 з посиланням на рятувальників.

Хаїдарі розташоване приблизно за 11 кілометрів на захід від центру грецької столиці.

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Пожежу гасили понад 105 пожежників та 29 одиниць техніки.

Гасінню заважав штормовий вітер – через сильну турбулентність пожежна авіація не могла працювати. Набирати воду з моря для гасіння вдавалося лише одному гвинтокрилу.

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