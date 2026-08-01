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Через лісові пожежі евакуюють людей у передмісті Афін

Через сильну турбулентність пожежна авіація не могла працювати. 

Через лісові пожежі евакуюють людей у передмісті Афін
Лісові пожежі поблизу Афін, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Греції частково евакуюють частину Хаїдарі – передмістя на захід від Афін, після того, як на сусідній горі спалахнула лісова пожежа, повідомляє екстрене сповіщення на мобільний телефон.

Про це повідомляє France24 з посиланням на рятувальників.

Хаїдарі розташоване приблизно за 11 кілометрів на захід від центру грецької столиці.

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Пожежу гасили понад 105 пожежників та 29 одиниць техніки.

Гасінню заважав штормовий вітер – через сильну турбулентність пожежна авіація не могла працювати. Набирати воду з моря для гасіння вдавалося лише одному гвинтокрилу.

Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі. Нещодавні наукові дослідження підтверджують, що саме спричинена людиною зміна клімату зумовила спеку та посуху останніх місяців.

Середня температура в Європі у п'ятницю сягнула 24,9 °C – це на 3,3 °C вище за норму 1961-1990 років. За інформацією Reuters Climate Monitor, це найбільше відхилення від історичної норми серед усіх континентів.

  • Раніше стало відомо, що на грецькому острові Крит жертвами займання стали двоє пожежників, які потрапили у вогняну пастку. Ще один співробітник служби із надзвичайних ситуацій загинув у південній частині континентальної Греції. 
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